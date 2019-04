Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fünf Fahrzeuge bei zwei Auffahrunfällen beschädigt

Nordhausen (ots)

Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich am Mittwochabend in Nordhausen zwei Auffahrunfälle mit insgesamt fünf kaputten Autos und zwei Verletzten. Kurz nach 18 Uhr fuhr die 22-jährige Fahrerin eines Skoda in der Kasseler Landstraße auf einen vor ihr befindlichen Mercedes auf. Dessen Fahrer hatte an einer Ampel verkehrsbedingt halten müssen. Das anderthalbjährige Mädchen, das im Skoda mitfuhr, verletzte sich leicht. In der Hauptstraße wurden kurz vor 19 Uhr drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Ein 34-Jähriger war auf einen Opel aufgefahren, der am Bahnübergang hielt. Dieser wurde wiederum auf den davor stehenden BMW geschoben. Der 27 Jahre alte Fahrer des Opels kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell