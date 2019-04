Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin fährt nach Unfall davon

Dingelstädt (ots)

Ein Autofahrer meldete sich am Mittwochabend bei der Polizei, um einen Unfall zu melden. Er war mit seinem Sprinter am Rasenweg, Kreuzung Silberhäuser Straße mit einer jungen Radfahrerin kollidiert. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Jugendliche, die sich offenbar nicht verletzt hatte, davon. Am Mercedes entstand Sachschaden. Wer hat den Unfall bemerkt oder kann Angaben zur Radfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

