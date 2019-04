Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bielen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag, 12. April, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Simson-Fahrer befuhr, kurz vor 15.00 Uhr, die Marktstraße in Bielen und beabsichtigte, nach links auf die Nordhäuser Straße in Richtung Nordhausen aufzufahren. Ein vorfahrtsberechtigter Motorradfahrer, der auf der Nordhäuser Straße unterwegs war, musste ihm ausweichen. Infolge dessen verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr auf einen Mercedes auf. Der 21-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und an dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Simson-Fahrer fuhr unerlaubt davon. Er hatte eine korpulente Gestalt und trug einen bunten Crosshelm. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Mopedfahrer oder der Simson machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell