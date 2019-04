Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Verkaufswagen

Wachstedt (ots)

In der vergangenen Nacht machten sich Diebe an einem Verkaufswagen zu schaffen, der auf einem Hof in der Bergstraße abgestellt war. Der oder die Unbekannten versuchten, gewaltsam über die Dachluke in das Fahrzeug einzudringen, woran sie jedoch scheiterten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

