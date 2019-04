Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike aus Carport gestohlen

Oberdorla (ots)

Am Mittwochmorgen erlebte eine Fahrradbesitzerin in Oberdorla eine böse Überraschung. Sie musste feststellen, dass Unbekannte in der zurückliegenden Nacht ihr E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatten. Das Fahrrad des Herstellers Cube war auf einem umzäunten Grundstück unter einem Carport in der Gartenstraße abgestellt, als der oder die Diebe zu schlugen. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

