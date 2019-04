Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer und Tatort gesucht!

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 03:00 Uhr wurde nach einem Zeugenhinweis ein hochwertiges Notstromaggregat in Nordhausen, Hinter der Steinmühle in Richtung Tierheim / dortige Kleingartenanlage fest- und sichergestellt. Das aufgefunde Notstromaggregat wurde zur Eigentumssicherung beim Inspektionsdienst Nordhausen sichergestellt. Es ist möglich, dass das Notstromaggregat aus der dortigen Kleingartenanlage entwendet wurde. Die Täter entfernten sich vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Hinweise zum Eigentümer und möglichen Tatort nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter Tel. 03631 / 962124 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell