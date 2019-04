Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin bei Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Die Fahrerin eines Opel befuhr am Dienstag, gegen 9.50 Uhr, die Müldener Straße aus Richtung Am Tischplatt. An der Kreuzung beabsichtigte die 85-Jährige, die Kyffhäuserstraße in Richtung Manniskestraße zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Suzuki einer 58-Jährigen, welche die Kyffhäuserstraße befuhr. Die 85-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Straße musste für circa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell