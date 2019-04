Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgelauert, zugeschlagen, schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Nach einem Angriff auf einen Mann in der Schadebergstraße in Mühlhausen sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 20. März. Das spätere Opfer verließ kurz vor 20.00 Uhr den Kindergarten, als ihn plötzlich ein Unbekannter in der schlecht beleuchteten Straße auflauerte und zusammenschlug. Der schwer Verletzte kam ins Krankenhaus. Der vermummte Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Pfannschmidtstraße, Langensalzaer Straße. Er war kräftig, schwarz gekleidet und 1,70 m bis 1,75 m groß. Wer hat an besagtem Mittwochabend in der Schadebergstraße etwas Auffälliges bemerkt und kann Hinweise zum Geschehen machen? Wem ist möglicherweise eine dunkel gekleidete Person aufgefallen, die herum stand oder sich versteckt hielt? Wer hat eine Person gesehen, die davon rannte? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

