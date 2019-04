Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Auffahrunfall eingeklemmt

Nordhausen (ots)

Für eine Vollsperrung in Nordhausen sorgte am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, ein Auffahrunfall. Die 68 Jahre alte Fahrerin eines Kia befuhr die Harzstraße in Richtung Niedersachswerfen. Als sie verkehrsbedingt halten musste, bremste der dahinter befindliche 86-jährige Opel-Fahrer ebenfalls ab. Die nachfolgende 36 Jahre alte Opel-Fahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel auf, der wiederum auf den Kia geschoben wurde. Die 36-Jährige musste durch Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen 15.20 Uhr war die Straße wieder frei.

