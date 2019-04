Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb macht sich an Garage zu schaffen

Beuren (ots)

Einbruchsgeräusche rissen eine Hausbewohnerin am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Bakumer Straße aus dem Schlaf. Ein Dieb hatte versucht, gewaltsam in die Garage einzubrechen. Als er sich offenbar entdeckt fühlte, flüchtete er. An der Garage entstand Sachschaden. Erbeutet hat er jedoch nichts.

