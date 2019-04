Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Autoscheinwerfer

Greußen (ots)

Auf die Frontscheinwerfer eines Audis hatten es Diebe in der vergangenen Nacht in Greußen abgesehen. Das Auto war im Gewerbegebiet in der Straße Hinter der Ziegelhütte abgestellt, als Unbekannte die Scheinwerfer ausbauten und mitnahmen. Als der Besitzer seinen Audi gegen 4 Uhr wieder nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Im Display erschien eine Fehlermeldung. Wer hat den Scheinwerferdiebstahl bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

