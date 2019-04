Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Beberstedt (ots)

Übel zugerichtet haben Unbekannte einen Seat, der in der Nacht zu Sonntag in der Straße Unterdorf abgestellt war. Der oder die Täter zerkratzten den Lack großflächig, beschädigten alle vier Reifen und stahlen beide Kennzeichentafeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

