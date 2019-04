Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kosmetikgeschäft

Nordhausen (ots)

Die Inhaberin eines Kosmetiksalons am Bahnhofsplatz bemerkte am Montagmorgen, dass Unbekannte in ihr Geschäft eingebrochen waren. Der oder die Diebe hatten sich über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Sie erbeuteten einen zweistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden von 100 Euro.

