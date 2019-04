Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stühle gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Der Gastronom eines Restaurants in der Marktstraße stellte am Sonntagabend fest, dass Diebe mehrere Stühle seiner Tischgarnitur gestohlen hatten. Der oder die Unbekannten durchtrennten ein Verbindungsseil und erbeuteten die Stühle im Wert von ca. 700 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Stuhldieben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

