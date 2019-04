Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzbär geklaut

Niedersachswerfen (ots)

Auf die Dekor-Schnitzerei in Form eines Bären hatten es Diebe am Sonntagnachmittag in Niedersachwerfen abgesehen. Der oder die Unbekannten stahlen den Holzbären, den sie vor einer Haustür Am Sportplatz abgeschraubt hatten. Die Figur hat einen Wert von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

