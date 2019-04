Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit über zwei Promille und unter Drogen auf der Flucht

Oberspier (ots)

Mehrere Anzeigen kassierte ein Autofahrer am Sonntagabend im Kyffhäuserkreis. Der 23-Jährige war mit einem Ford in Oberspier unterwegs. Als ihm ein Streifenwagen entgegenkam, gab der Autofahrer Gas, um einer möglichen Kontrolle zu entgehen. Dabei kam er in der Ziehstraße nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine steinerne Sitzgruppe und eine Pumpe. Hierbei wurde der Ford zwischen Sitzgruppe und Pumpe eingeklemmt. Der Fahrer versuchte davon zu rennen, konnte aber durch die Polizisten gestellt werden. Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Ein Alkoholtest ergab 2,4 Promille. Der Ford, mit dem der polizeibekannte Mann eine Probefahrt durchgeführt hatte, war weder zugelassen noch versichert.

