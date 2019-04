Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühlhausen (ots)

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer am Sonntagabend Am Flutgraben mit einem Gartenzaun und mehreren Verkehrsschildern kollidiert und anschließend davon gefahren war, sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell