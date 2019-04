Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Waffe in Wohnung eingedrungen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Sonntagabend in Heiligenstadt. Drei bislang unbekannte Männer klingelten gegen 20.15 Uhr an deren Wohnungstür in der Grünewaldstraße. Als der Bewohner öffnete, verschafften sie sich unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Zutritt in die Wohnung. Sie forderten Bargeld und durchsuchten die Räume. Die Bewohnerin, welche in diesem Moment zurückkehrte, wurde ebenfalls bedroht. Zeugenaussagen zufolge sollen die Männer auch mehrere Patronen mit Reizstoff verschossen haben. Die Bewohner blieben unverletzt. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung eines Supermarktes. Dort sollen sie mit einem dunklen Kombi davon gefahren sein. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

