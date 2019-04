Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wählerische Diebe in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 13.04.2019 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Nordhausen durch einen 22 Jährigen Nordhäuser ein Kellereinbruch gemeldet, bei dem ein Fahrrad entwendet wurde. Der 22 Jährige führte die Beamten in seinen Kellerabteil. Hier musste festgestellt werden, dass die Täter, nachdem sie in den Keller eingebrochen sind, die Wahl zwischen vier Fahrrädern hatten. Eines der Fahrräder war, vermutlich weil es auc hdas teuerste der vier war, nochmals angekettet. Natürlich entwendeten die Täter genau dieses, indem sie auch das Schloss dieser Kette aufbrachen.

