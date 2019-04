Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde in der Albert-Traeger-Str. in Nordhausen gegen 00:30 Uhr ein 19 Jähriger Verkehrsteilnehmer aus Ellrich zur Kontrolle durch die Beamten angehalten. Ein Drogenvortest alarmierte die Kollegen, da dieser positiv für die Stoffgruppe der Amphetamine und Methamphetamine ausfiel. Um genau feststellen zu können wie viel dieses Stoffs im Körper des 19 Jährigen war wurde mit diesem eine Blutentnahme im unweit entfernten Krankenhaus durchgeführt. Danach wurde er mit dem Untersagen der Weiterfahrt von den Beamten entlassen.

