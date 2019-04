Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Mountainbikes nach Wettkampfende beim Kyffhäuserberglauf entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

Am 13.04.2019 wurden nach Wettkampfende der Mountainbiker beim Kyffhäuserberglauf durch Unbekannte zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Beide Fahrräder waren durch ihre Eigentümer und damit Teilnehmer an den Wettkämpfen, nach dem Zieleinlauf in ihren Fahrzeugen verstaut wurden. Diese waren am Untergelgen auf dem Parkplatz abgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen auf noch unbekannte Art und Weise in die Fahrzeuge ein und entnahmen gezielt die Mountainbikes. Der Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt 19000,- Euro. Es handelt sich jeweils um 29 Zoll Fahrräder. Eins orange-schwarz, Marke Scott, persönlicher Namensaufschrift auf Rahmen und schwarzen Spezialsattel, Flammenaufdruck in orange. Das zweite Mountainbike verfügt ebenso über Spezialanbauten, ist hellblau und es fehlt nun nach dem Diebstahl die Vorderradnabe. Wie ärgerlich dieser Diebstahl ist, können sicher nicht nur die Sportler dieser Veranstaltung verstehen. Daher werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Verbleib der Fahrräder machen können. Oder wem ist in der Zeit zwischen 14:45 und 15:45 Uhr etwas Ungewöhnliches auf diesem Parkplatz oder im Umfeld aufgefallen?

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeistation Artern

Telefon: 03466 3610

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell