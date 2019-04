Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde der PI Eichsfeld am 13.04.2019 in den Abendstunden gemeldet.

Der Fahrer eines Pkw BMW parkte seinen Pkw in Heiligenstadt, auf dem PP des Bowling Centers ab. Als er nach 3 Stunden zum Fahrzeug zurück kehrte stellte er eine Delle am vorderen rechten Kotflügel fest. Außerdem fehlte die rechte Blinkerschale. Unfallzeit war der 13.04.2019 , 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Sachschaden am Fahrzeug ca. 1000.- Euro

