Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 10.04.2019, 08:35 Uhr wurde der PI Eichsfeld eine VU-Flucht gemeldet. Ermittlungen führten schnell zum Verursacherfahrzeug, welches auch Unfallspuren aufwies. Der Fahrer räumte seine Beteiligung ein. Das Geschädigten Fahrzeug konnte bis heute nicht ermittelt werden. Gesucht wird ein weißer Transporter mit orange färbender Aufschrift. Fahrzeug müsste am linken Außenspiegel beschädigt sein. Das Fahrzeug stand am besagten Tag, in Hundeshagen ca. 70 m vor dem Ortsausgangsschild Hundeshagen , in Fahrtrichtung Teistungen rechtsseitig.

Hinweise an die PI Eichsfeld, Telf. 03606/6510

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell