Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 12.04.2019, 13:19 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1009 ein Verkehrsunfall. Ein an der Lichtzeichenanlage (Rot) verkehrsbedingt haltender klein Lkw Renault (Baustelle Günterode in Richtung Berlingerode)wurde hierbei geschädigt. Weil er die Verkehrssituation falsch einschätzte , fuhr ein Peugeot auf den stehenden Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von 3.000 .- Euro.

