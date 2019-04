Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Verkehrsunfälle am Freitag

Landkreis Nordhausen (ots)

Am Freitag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Nordhausen zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Insgesamt krachte es neun Mal! Neben 5 Bagatellunfällen bzw. Kleinunfällen wurden auch 2 Verkehrsunfallfluchten aufgenommen. Weiterhin kam es zu 2 Unfällen mit Personenschaden. In Nordhausen in der Clara-Zetkin-Straße/Ecke Grenzstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. In Bielen wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr dieser die Nordhäuser Straße aus Richtung Nordhausen und musste einem Kleinkraftrad ausweichen, welches von der Marktstraße nach links auf die Nordhäuser Straße auffahren wollte und dem Kradfahrer die Vorfahrt nahm. Der Kradfahrer verlor durch das Ausweichmanöver die Kontrolle und stieß in der weiteren Folge gegen einen PKW. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Südharzkrankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell