Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In Nordhausen wurde im Zeitraum vom 11.04.19, 18:00 Uhr bis 12.04.19, 17:00 Uhr ein Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neanderstraße durch Unbekannte heimgesucht. Hierbei wurde das Vorhängeschloss der Kellertür aufgebrochen und in der weiteren Folge der Keller betreten. Es wurden diverse Werkzeuge im Wert von etwa 500,- Euro aus dem Keller entwendet

