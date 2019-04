Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Verbrauchermarkt

Sondesrhausen (ots)

Am 10.04.2019 kam es zwischen 18:15 Uhr und 18:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Eine 37-jährige hatte ihren Mercedes ordnungsgemäß geparkt, als sie zum Einkaufen ging. Als sie wieder wegfahren wollte, stellte sie im Heckbereich einen Schaden an ihrem Pkw fest. Dank aufmerksamer Zeugen gelang es den Beamten vor Ort den anderen Unfallbeteiligten, einen 19-jährigen Mann, schnell ausfindig zu machen. Dieser war mit seinem Mercedes beim Ausparken gegen das Fahrzeug der Frau gestoßen, sodass auch an seinem Wagen entsprechende Schäden festgestellt werden konnten. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 3000,- EUR geschätzt. Gegen den 19-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

