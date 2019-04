Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 09.04.2019 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf dem Wirtschaftsweg Kirchworbis nach Worbis ein Verkehrsunfall. Ca. 150 m hinter der OL. Kirchworbis befährt ein 14 jähriger Schüler diesen in Richtung Worbis. Der Schüler wird von einem weißen Pkw überholt. Der Pkw fährt ziemlich dicht ohne genügenden Seitenabstand an den Fahrradfahrer vorbei. Es kommt zur Berührung zwischen Pkw und Rad, in deren Folge der Radfahrer zu Fall kommt. Der Fahrradfahrer wird leicht an der linken Körperfläche verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100.- Euro. Der Pkw verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Wer kann Angaben zum unbekannten weißen Pkw machen. Angaben bitte an die Polizei in Heiligenstadt. Telf. 03606/6510.

