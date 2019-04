Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit Folgen

Sondershausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden kam es am gestrigen Morgen in der Cannabichstraße in Sondershausen. Der Fahrzeugführer eines BMW hatte hierbei beim Rückwärtsfahren einen abgeparkten Pkw beschädigt und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Der Unfallverursacher konnte wenig später durch eine Polizeibesatzung angeroffen werden. Aufgrund des hohen Sachschadens und des Verdachtes, dass eine Unfallflucht vorliegt, wurde der Führerschein des Beschuldigten in der Folge beschlagnahmt. Im nun laufenden Ermittlungsverfahren wird nun der Ablauf des Tatgeschehens rekonstruiert.

