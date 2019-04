Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch

Sondershausen (ots)

In Sondershausen kam es innerhalb der letzten 14 Tage zum Einbruch in einen Keller in der Cannabichstraße 5. Der oder die unbekannten Täter brachen den Keller auf und entwendeten in der Folge ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke "Bulls". Weiterhin wurde der Keller nach Wertsachen durchwühlt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen.

