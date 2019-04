Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen - wer kann sachdienliche Angaben machen?

Artern (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am gestrigen Montag in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr in der Karl-Hühnerbein-Straße in Artern. Eine männliche Person, augenscheinlich unter Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stehend, versuchte mitten auf der Straße, Kraftfahrzeuge anzuhalten oder auf diese zu schlagen. Hierzu gingen mehrere Anrufe bei der Landeseinsatzzentrale ein. Bei der polizeilichen Überprüfung vor Ort hatte sich die Person bereits vom Tatort entfernt. Die Polizei bittet Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden Die Person wurde als männlich, klein, ca. 30jährig und mit blonden Haaren beschrieben.

