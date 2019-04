Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Größere Havarie in Seega

Seega (ots)

In einem Agrarbetrieb in Seega wurde am gestrigen Morgen ein Tankvorgang von Flüssigdünger, von einem Tankbehälter in einen Transportanhänger, vorgenommen. Hierbei liefen schätzungsweise 800 - 900 Liter Ammoniumnitratlösung über (nachdem der Tank voll war, versagte nach derzeitigen Erkenntnissen die Abschaltautomatik der Betankungsanlage). Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Einlaufen in die nahe gelegene Wipper (Fluss), durch Stauen etc., weitestgehend verhindert werden. Durch Spülung der Kanalisation und demzufolge starke Verdünnung konnte eine Gefahrensituation vermieden werden. Neben dem Einsatz der Feuerwehr kamen die Polizei sowie zuständige Behörden des Landratsamtes zum Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand durch das schnelle Eingreifen nach derzeitiger Kenntnis nicht.

