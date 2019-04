Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen vom Wochenende (05.04. - 07.04.19)

Mühlhausen (ots)

Das Unfallgeschehen am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis war bei insgesamt nur 8 Verkehrsunfällen ein vergleichsweise ruhiges. Ein 10jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Bad Langensalza gegen einen Pkw und verletzte sich dabei leicht. Darüber hinaus entstand bei allen anderen Verkehrsunfällen nur mäßiger Sachschaden. Weit mehr als beim Unfallgeschehen konnten die Beamten der Polizei bei Verkehrskontrollen im Unstrut-Hainich-Kreis feststellen. Der Blitzmarathon in der vergangenen Woche hatte es bereits gezeigt, trotz Ankündigung wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Am Wochenende wurden erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei waren 33 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In zwei Fällen wurde darüber hinaus Drogenkonsum festgestellt.

