Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht vom 05.04.19 zum 06.04.2019 konnten drei Täter gestellt werden, welche in ein leerstehendes Gebäude des Bildungswerkes in der Tonbergstraße in Mühlhausen eingedrungen waren. Zwei Täter konnten gleich gestellt werden und ein dritter mit der Unterstützung der Feuerwehr. Sie hatten bereits Buntmetall zum Abtransport bereit gelegt. Als Ausrede für den illegalen Aufenthalt auf dem Gelände hatten sie "die Verrichtung der Notdurft" angegeben. Diesem wurde jedoch keine Glauben geschenkt. Eine Anzeige wegen "Besonderen schweren Fall des Diebstahles" wurde aufgenommen. Nach den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter dann entlassen.

