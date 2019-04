Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2 Fahrräder vom Gelände des Südharz-Klinikum Nordhausen entwendet

Nordhausen (ots)

Am Wochenende wurden, vom Gelände des Südharz-Klinikum Nordhausen zwei Fahrräder entwendet. Als die beiden Geschädigten heute morgen mit ihren Fahrrädern nach Hause fahren wollten, mussten sie feststellen, dass diese durch unbekannte Täter vom Fahrradabstellplatz entwendet wurden. Beide Fahrräder waren durch entsprechende Kettenschlösser gesichert. Die Schlösser wurden aufgebrochen und am Tatort belassen. Bei den Fahrräder handelt es sich um ein blaues 28" Herrenrad mit Kettenschlatung der Marke "Gudereit" - weitere Besonderheit weißer Sattel und ein schwarzes Moutainbike der Marke "Giant". Saachdienliche Hinweise sind an die Polizei in Nordhausen zu richten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell