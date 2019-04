Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Medieninformation PI Unstrut-Hainich

Mühlhausen (ots)

In den späten Nachmittagsstunden am Samstag waren zwei Rettungswagen in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen im Einsatz. Dieser Umstand wurde durch einen 26jährigen Mann aus dem hessischen Sontra beobachtet. Dieser begab sich zu den Rettungswagen und öffnete eine Schiebetür. Im weiteren Verlauf entwendete der Mann einen Notfallrucksack und entfernte sich in Richtung "Zur Roten Löwenmühle". Diverse Zeugen beobachteten den Vorfall von einer gegenüberliegenden Tankstelle. Darunter befand sich ein Polizeibeamter aus Mühlhausen in seiner Freizeit. Dieser eilte in vollständiger Motorradkleidung nach und stellte den Dieb. Hierbei leistete der Mann gegenüber dem Polizeibeamten erheblichen Widerstand, wobei dieser verletzt und der Motorradhelm beschädigt wurde. Dieser konnte den 26jährigen Mann überwältigen und bis Eintreffen der Kollegen sichern. Gegen den 26jährigen Mann aus Sontra wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

