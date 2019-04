Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall

B 85 Kyffhäuser (ots)

Am 06.04.2019 um 15:00 Uhr fuhr ein 21- jähriger Fahrer eines Krads Kawasaki die B 85 aus Richtung Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung Kelbra. Nach der Kurve am Brunnen versuchte der Kradfahrer einen Pkw zu überholen und kam hierbei zu Fall. Das Krad prallte in der weiteren Folge gegen das Heck des Pkw. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Das vorbildliche Verhalten von zwei vor Ort eintreffenden Ersthelfern, welche den Verletzten versorgten, ist besonders hervorzuheben.

