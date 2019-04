Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehler beim Ausparken

Bad Frankenhausen (ots)

Am 06.04.2019 um 16:00 Uhr parkte ein 70- jähriger Fahrer eines Pkw Honda auf dem Parkplatz des Rewe- Marktes in Bad Frankenhausen aus einer Parklücke aus. Hierbei fuhr er gegen einen Pkw Seat. An beiden Fahrzeugen entsand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell