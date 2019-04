Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallzeit 05.04.2019, 14:25 Uhr

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in Leinefelde, in der Birkunger Straße. Der Fahrer eines Pkw VW Golf, schädigte durch Außer-Acht -Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt, einen vorausfahrenden Pkw Daimler Benz durch Auffahren auf diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von 5.000.- Euro.

Unfallzeitpunkt: 06.04.2019, 16:25 Uhr

Die Fahrerin eines Pkw Suzuki befährt den REWE Parkplatz in Worbis. Da sie in der zuvor ausgewählten hatte, Parkreihe keinen freien Parkplatz gefunden hatte, beabsichtigte sie nach links abzubiegen und dann in der gegenüberliegenden Reihe zu parken. Eine 79 jährige Frau geht fußläufig aus dem REWE Markt auf dem Zebra Streifen und geht in Richtung des Parkplatzes. Die Fahrerin des Suzuki erkennt die Frau zu spät und es kommt zum Zusammenstoß beider Parteien. Die Frau kommt auf dem Asphalt zu Fall und wird schwer verletzt in das KH. nach Reifenstein verbracht.

Unfallzeitpunkt: 06.04.2019, 18:40 Uhr

Der Fahrer eines Geländewagen, befährt die Lindenallee in Heiligenstadt in Richtung Felgentor. Um auf einer der links befindlichen Parkflächen einzuparken, hielt er sein Fahrzeug an. Um ein besseres Einparken zu ermöglichen, fuhr er ein Stück zurück. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben, auch aufgrund der blendenden Sonne, den hinter ihm stehenden Pkw Audi, welcher die Lindenallee in gleicher Richtung befuhr. Der Geländewagen stieß mit dem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront des Audi. Während nur geringer Schaden am Geländewagen entstand, wurde die gesamte Fahrzeugfront des Audi stark deformiert. Schaden 4.100.- Euro

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell