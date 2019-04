Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Herrenfahrrad aus Treppenhaus gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag stahlen Diebe ein Fahrrad, das im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Storm-Straße abgestellt war. Das schwarze Herrenfahrrad des Herstellers Bergamont war mit einem Schloss am Treppengeländer gesichert. Das Schloss nahmen die Diebe ebenfalls mit.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell