Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Bad Langensalza (ots)

Insgesamt neun Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hannoverschen Straße öffneten Unbekannte zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend gewaltsam. Außerdem nahmen der oder die Diebe einige Leuchtmittel aus den Kellerlampen mit. Was genau die Unbekannten noch erbeutet haben, ist noch nicht geklärt. Wer hat etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

