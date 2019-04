Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Keller

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend stellten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Martin-Niemöller-Straße fest, dass Unbekannte in ihre Keller eingebrochen waren. Der oder die Unbekannten hatten zwei Keller gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurde jedoch nichts. Ein Fahrrad im Wert von 1000 Euro nahmen Diebe dagegen aus dem Keller eines Wohnblocks in der Semmelweisstraße mit. In der vergangenen Nacht waren sie gewaltsam in den Abstellraum eingedrungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

