Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gelangen über Balkon in Wohnung

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag wurde eine Wohnung in der Südstraße von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 6 Uhr und 18 Uhr gelangten der oder die Unbekannten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Sie öffneten die Balkontür gewaltsam und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Lediglich ein Feuerzeug nahmen der oder die Täter mit. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

