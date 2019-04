Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmuckdiebstahl verhindert

Mühlhausen (ots)

Der Verkäuferin eines Juweliergeschäfts im Steinweg war es am Donnerstagnachmittag zu verdanken, dass ein Schmuckdieb in Mühlhausen leer ausging. Der Mann ließ sich gegen 15 Uhr mehrere Armbänder von einer Mitarbeiterin zeigen und versuchte, diese in seinem Ärmel und in der Hosentasche verschwinden zu lassen. Doch die aufmerksame Verkäuferin bemerkte dies holte sich die Armbänder zurück. Als sie die Polizei rief, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Geschäft. Der Mann war ca. 30 Jahre, auffallend klein und von schmaler Statur. Er trug ein weißes Basecap, schwarze Jeans, sowie schwarz-weiße Nike Schuhe. Vermutlich war er osteuropäischer Herkunft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

