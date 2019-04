Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Pkw gestohlen

Wingerode (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen Diebe die Seitenscheibe eines VW ein, der in der Leinestraße abgestellt war. Daraus erbeuteten sie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

