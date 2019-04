Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bilanz des Blitzmarathons in Nordthüringen

Nordhausen (ots)

Über 280 Temposünder erwischte die Polizei am Mittwoch in den vier Nordthüringer Landkreisen. Der schnellste Fahrer war mit 73 hm/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Doch nicht nur Geschwindigkeitsverstöße stellten die Beamten an den 25 Kontrollstellen fest. Auch 20 Gurt- und zwei Handyverstöße, sowie jeweils eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss ahndeten die Polizisten. Die Zahl der Temposünder hält sich in etwa die Waage mit der Zahl des vergangenen Jahres. 2018 wurden 277 Geschwindigkeitsverstöße in Nordthüringen festgestellt.

