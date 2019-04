Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Obstbäume beschädigt

Sülzhayn (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an Obstbäumen ermittelt die Nordhäuser Polizei seit Mittwochnachmittag. Am Sackberg hatten Unbekannte die Kronen mehrerer junger Obstbäume abgebrochen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 300 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind im Bereich des Sackberges verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich an den Bäumen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

