Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag flüchtete ein Autofahrer in Nordhausen vor der Polizei. Gegen 16.15 Uhr sollte der Fahrer eines hellblauen Chevrolet in der Albert-Traeger-Straße kontrolliert werden. Doch der Mann gab Gas und fuhr rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, sodass sogar ein Fußgänger zur Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden. Am Beethovenring gelang es den Polizisten, den Kleinwagen zu überholen und ihn anschließend zu stoppen. Der 35 Jahre alte Fahrer stand unter Drogen. In seiner Wohnung konnten die Beamten dann auch Betäubungsmittel finden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Chevrolet Fahrers geschädigt oder gefährdet worden sind, insbesondere der o.g. Fußgänger, werden geben, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell