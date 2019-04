Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer von Auto erfasst

Nordhausen (ots)

Ins Krankenhaus kam ein Radfahrer am Mittwochmittag nach einem Unfall in der Grimmelallee. Der Mann war auf dem Radweg in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs, als aus einer Zufahrt ein Audi gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

