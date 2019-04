Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Bad Frankenhausen (ots)

Der Fahrer eines VW Golf befuhr am Dienstag, gegen 16.45 Uhr die Kyffhäuserstraße in Richtung Artern. Dabei bemerkte der 75-Jährige den haltenden VW einer 51-Jährigen zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde der VW auf den davon haltenden Seat eines 38-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell